Более 60% россиян шоппинг делает счастливее 

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Аналитики "AliExpress Россия" совместно с исследовательской компанией ResearchMe выяснили, что 62% россиян становятся счастливее после хорошего шопинга. Об этом пишут "Известия".

Большинству опрошенных настроение поднимает покупка одежды, обуви и сумок (40%). Еще 35% заявили, что становятся счастливее, покупая различные гаджеты и бытовую технику. 26% россиян приносит удовольствие покупка аксессуаров для дома и товаров для хобби, а 21% — книги.

Меньше всего респонденты радуются приобретению спортивных товаров. При этом 40% заявили шопинг приносит больше удовольствия, если им удалось при этом сэкономить.

В опросе приняли участие более 1,1 тыс. россиян старше 18 лет из разных регионов страны.