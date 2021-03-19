Стоимость продуктовой «корзины счастья» составила ₽2740

Средняя стоимость так называемой продуктовой «корзины счастья» составляет 2740 рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Сбермаркет».

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В список были включены бананы, финики, орехи, авокадо и другие продукты с высоким содержанием аминокислот триптофана и тирозина, а также способствующие выработке гормонов счастья и удовольствия.

Также речь идет о продуктах, которые содержат витамин D и магний, в частности, о морской рыбе и молочных продуктах. Наиболее дорогим продуктом оказалась морская рыба. Так, кусок весом 300–400 г оценивается в 547 рублей.

1–3 штуки авокадо в зависимости от размера в среднем будут стоить 272 рубля, свежая клубника – 270 рублей за 250 г. Наиболее дешевыми продуктами стали зелень и бананы — до 100 рублей.

Отмечается, что граждане России чаще всего отдают предпочтение продуктам «для счастья» весной — продажи перечисленных продуктов в этом сезоне выше в среднем на 4–5% в сравнении с зимними месяцами. Вместе с этим хурму покупатели заказывают осенью на фоне сезонности этой ягоды.

«Один из самых главных гормонов, способствующих хорошему настроению и ощущению счастья, — серотонин. Он синтезируется в кишечнике и головном мозге. В самих продуктах этот гормон не содержится, но для производства серотонина нужны «строительные материалы», которые мы можем получить из определенных продуктов питания. Так, синтез серотонина невозможен без аминокислоты триптофана», — заявила диетолог Маргарита Макуха.

Она отмечает, что триптофан содержится в бананах, бобовых культурах, твороге, молочных продуктах, финиках, яйцах, рыбе, патоке, мясе, орехах, морепродуктах, семенах, цельнозерновых продуктах.

Для превращения триптофана в серотонин необходимы «помощники» в виде витамина D (рыбий жир, морская рыба, куриные яйца, жирные молочные продукты) и магния (отруби, кунжут, какао, кешью), указала эксперт.