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Деньги штука серьезная – удивительные купюры и монеты со всего света

BigPicture.ruиещё 1
45 минут назад
Давайте посмотрим на самые необычные банкноты и монеты, действующие или нет, которые отличились чем-то крайне любопытны.
Уволившийся сотрудник получил 230 килограммов грязных монет вместо зарплаты
Фото: BigPicture.ruBigPicture.ru
50 пфеннигов, Германия, 1921 год
Купюры, которые выпускались в Германии после Первой мировой войны.
Один доллар республики Палау, 2008 год
Эта монета содержит встроенный сосуд, наполненный святой водой. Всего было выпущено 25 тысяч таких монет.
Один антарктический доллар
Неофициальная валюта. Купюры выпускались с 1996 по 2001 год.
Один деревянный доллар
Такие использовались в городе Тенино, штат Вашингтон, США, во время Великой депрессии 1930 х годов.
Сто триллионов долларов Зимбабве
Известный случай гиперинфляции в стране. Но это еще не рекорд, так как он будет в следующем пункте.
Венгерский пенге 1946 года
Это купюра номиналом в 1 секстиллион пенге, то есть 1 000 000 000 000 000 000 000 пенге (что равнялось 2,4 центам США). Причина таких чисел — сильнейшая инфляция 20 х годов.
1, 2, 5, 10, 20 и 50 пенсов, Великобритания
Монеты британских пенсов, объединенные в общую композицию, формируют щит, изображенный на монете в один фунт стерлингов.
Норвежские кроны с пиксельными изображениями на одной стороне
Купюры введены в оборот с 2017 года.
75 мьянманских кьят
Купюра со странным номиналом, которая была выпущена в Мьянме (тогда Бирме) по велению правителя У Не Вина в честь собственного 75-летия.
Купюра в 3 доллара Островов Кука 1987 года
Да, на купюре изображена неодетая женщина с кокосом в руках, оседлавшая акулу.
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