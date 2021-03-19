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ПФР доначислил пенсионерам 70 млн после проверки 

Лера Букина 1 час назад
ПФР доначислил пенсионерам ₽70 млн после проверки
Фото: ТАСС
Пенсионный фонд России (ПФР) в ходе сверки своих баз с базами МВД и Федеральной налоговой службы смог устранить разночтения в десятках тысяч случаев, благодаря чему были возвращены пенсии ряду граждан, сообщает «Комсомольская правда».
Так, в августе 2020 года Счетной палатой под управлением Алексея Кудрина было обнаружено, что части граждан некорректным образом начисляются пенсии. Речь идет о занижении выплат. Как выяснилось, проблемы возникли из-за ошибок в системе персонифицированного учета.
Счетная палата выяснила, что на одного и того же гражданина могли открыть два счета, а перечисляли пенсию лишь на один из них. В результате государственная выплата была меньше, чем полагалось. Чаще всего такое происходило после смены фамилии, в частности, при вступлении в брак. Оказалось, что ПФР не указывал на лицевых счетах информацию о смене фамилии.
Другой распространенной проблемой стало то, что номер СНИЛС мог быть присвоен одновременно двум людям. Отмечается, что чаще всего это происходило в тот момент, когда человек заполнял анкету и ошибался в написании номера.
В Счетной палате заверили, что в последние полгода ПФР, МВД и ФНС смогли перепроверить данные практически всех граждан России. Там же указали, что данные, которые нуждались в актуализации, были обновлены.
В ПФР проверили начисления 133 тысяч пенсионеров, у которых ранее были объединены счета. Выяснилось, что более 8 тысяч граждан недополучали средства от государства. Общая сумма нарушений достигла 70 млн рублей. Данные средства в результате доплатили пенсионерам.
Ранее «Рамблер» сообщал, что увеличить размер пенсии можно благодаря званию ветерана труда, заслуженного артиста России, государственным наградам, почетным грамотам и благодарностям министерств. Такое заявление сделала Член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова.
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Личный счет , Алексей Кудрин , Федеральная налоговая служба , Пенсионный фонд РФ , Счетная палата , МВД , Комсомольская правда
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