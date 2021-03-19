ПФР доначислил пенсионерам ₽70 млн после проверки

Так, в августе 2020 года Счетной палатой под управлением Алексея Кудрина было обнаружено, что части граждан некорректным образом начисляются пенсии. Речь идет о занижении выплат. Как выяснилось, проблемы возникли из-за ошибок в системе персонифицированного учета.

Счетная палата выяснила, что на одного и того же гражданина могли открыть два счета, а перечисляли пенсию лишь на один из них. В результате государственная выплата была меньше, чем полагалось. Чаще всего такое происходило после смены фамилии, в частности, при вступлении в брак. Оказалось, что ПФР не указывал на лицевых счетах информацию о смене фамилии.

Другой распространенной проблемой стало то, что номер СНИЛС мог быть присвоен одновременно двум людям. Отмечается, что чаще всего это происходило в тот момент, когда человек заполнял анкету и ошибался в написании номера.

В Счетной палате заверили, что в последние полгода ПФР, МВД и ФНС смогли перепроверить данные практически всех граждан России. Там же указали, что данные, которые нуждались в актуализации, были обновлены.

В ПФР проверили начисления 133 тысяч пенсионеров, у которых ранее были объединены счета. Выяснилось, что более 8 тысяч граждан недополучали средства от государства. Общая сумма нарушений достигла 70 млн рублей. Данные средства в результате доплатили пенсионерам.