Жители Москвы сократили траты на поддельный люкс

В 2020 году российский рынок контрафактной люксовой одежды, обуви и аксессуаров сократился на 12%, составив 248 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования BrandMonitor.

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Чаще всего граждане России приобретают у торговцев контрафактом одежду (32%), обувь (17%), сумки (15%) и парфюмерию (12%). Средняя стоимость данных товаров не превышает 10 тысяч рублей.

Отмечается, что жители городов-миллионников стали больше москвичей тратить на поддельный люкс. Согласно данным, в 2019 году жители столицы тратили на подделку в среднем 4 тысячи рублей, а граждане других крупных российских городов — 2,8 тысячи рублей. В 2020 году они тратили 5,2 тысячи и 5,7 тысячи рублей соответственно.

Отрицательная динамика в сегменте контрафактного люкса обусловлена сокращением интереса потребителей в целом к fashion-сегменту, отмечают аналитики.

Доля офлайн-продаж контрафакта сохраняется на уровне 70%, говорится в исследовании. В онлайне большая часть продаж осуществляется в соцсетях: там на такие предложения приходится более 80%.

Лишь 11% продавцов не скрывают, что их продукция является неоригинальной. Многие покупатели данного товара понимают, что приобретают реплику, говорит коммерческий директор «Джамилько» Евгения Устинова.

Несмотря на то, что с января в стране была введена обязательная маркировка одежды, данная система не может отследить товар, который продается «вне кассовых аппаратов», заявила гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс.