Донаты для стримеров могут начать облагать налогом 

Ведомства, отвечающие за налоги и финансы, готовят законодательные предложения о налогообложении пожертвований для интернет-пользователей, ведущих стримы. Об этом журналистам в пятницу сообщил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Мы внимательно рассмотрели очень интересное направление, как мне кажется, очень перспективное — перекрытие так называемых финансовых донатов для треш-стримеров. В настоящее время те деньги, которые получают треш-стримеры, оформляются как пожертвования, а пожертвования в РФ не облагаются налогом. Но насколько правомерно рассматривать их как пожертвования, если это плата за оказание определенных видео-услуг?" — поинтересовался Пушков, уточнив, что некоторые интернет-пользователи даже заказывают определенный вид треш-стримов.

"Проведение [оплаты] этого [вида трансляции] в качестве пожертвований является формой ухода от налогов и финансового контроля. Здесь есть определенные соображения, ведомства, отвечающие за налоги и финансы, готовят свои предложения, для того чтобы внести определенные изменения в наше законодательство, чтобы выделить ту категорию [оплаты услуг], которая пожертвованиями на самом деле не является", — добавил Пушков.

Он также сообщал в пятницу, что Росфинмониторинг рассматривает возможность регистрации интернет-пользователей, ведущих стримы, как индивидуальных предпринимателей, так как их деятельность направлена на получение дохода.