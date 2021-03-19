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Донаты для стримеров могут начать облагать налогом 

ТАСС 1 час назад
Донаты для стримеров могут начать облагать налогом
Фото: Reuters
Ведомства, отвечающие за налоги и финансы, готовят законодательные предложения о налогообложении пожертвований для интернет-пользователей, ведущих стримы. Об этом журналистам в пятницу сообщил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Мы внимательно рассмотрели очень интересное направление, как мне кажется, очень перспективное — перекрытие так называемых финансовых донатов для треш-стримеров. В настоящее время те деньги, которые получают треш-стримеры, оформляются как пожертвования, а пожертвования в РФ не облагаются налогом. Но насколько правомерно рассматривать их как пожертвования, если это плата за оказание определенных видео-услуг?" — поинтересовался Пушков, уточнив, что некоторые интернет-пользователи даже заказывают определенный вид треш-стримов.

"Проведение [оплаты] этого [вида трансляции] в качестве пожертвований является формой ухода от налогов и финансового контроля. Здесь есть определенные соображения, ведомства, отвечающие за налоги и финансы, готовят свои предложения, для того чтобы внести определенные изменения в наше законодательство, чтобы выделить ту категорию [оплаты услуг], которая пожертвованиями на самом деле не является", — добавил Пушков.
Он также сообщал в пятницу, что Росфинмониторинг рассматривает возможность регистрации интернет-пользователей, ведущих стримы, как индивидуальных предпринимателей, так как их деятельность направлена на получение дохода.
Ранее Пушков предложил наказывать за треш-стримы штрафами и лишением свободы на срок до шести лет, как за унижение человеческого достоинства. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также высказала мнение, что запрет треш-стримов должен быть закреплен в отдельной статье Уголовного кодекса РФ.
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Личный счет , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , Росфинмониторинг
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