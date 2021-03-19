Стримеров предложили регистрировать в качестве ИП 

«В Росфинмониторинге есть определенные соображения по поводу необходимости регистрации стримеров как индивидуальных предпринимателей, как минимум потому, что их деятельность направлена на получение дохода. Соответственно, они должны находиться в правовом поле, это общемировая практика», — цитирует агентство Пушкова.