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Стримеров предложили регистрировать в качестве ИП 

Лера Букина 1 час назад
Стримеров предложили регистрировать в качестве ИП
Фото: Reuters
Росфинмониторинг задумался над тем, чтобы регистрировать интернет-пользователей, ведущих стримы, как индивидуальных предпринимателей, поскольку их деятельность направлена на получение дохода. Об этом, как передает ТАСС, заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«В Росфинмониторинге есть определенные соображения по поводу необходимости регистрации стримеров как индивидуальных предпринимателей, как минимум потому, что их деятельность направлена на получение дохода. Соответственно, они должны находиться в правовом поле, это общемировая практика», — цитирует агентство Пушкова.

Сенатор считает, что это облегчит поиск стримеров, не прошедших процесс регистрации. В частности, это касается треш-стримеров.

«Скорее всего, они либо регистрироваться не будут, либо будут искажать характер своей деятельности, это все вычисляется, это прозрачно», — заявил Пушков.

Ранее «Рамблер» сообщал, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала введение отдельной статьи УК РФ за треш-стримы.
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Комментарии
Личный счет , Валентина Матвиенко , Алексей Пушков , Совет Федерации , Росфинмониторинг
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