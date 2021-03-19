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Какие доплаты получат пенсионеры в 2021 году 

Мария Иванова 1 час назад
Какие доплаты получат пенсионеры в 2021 году
Фото: РИА Новости
Глава юридической компании «Достигация» Артем Баранов напомнил, что в России скоро проиндексируют социальные пенсии, а некоторые пенсионеры получат надбавки в двойном размере фиксированной выплаты. Об этом сообщает «Прайм».
Социальные пенсии с 1 апреля вырастут на 3,4 процента. Индексация коснется примерно 3,9 миллиона граждан, в результате средняя социальная пенсия достигнет 10 183 рубля.
Баранов напомнил, что доплаты положены неработающим пенсионерам, чьи пенсии не дотягивают до прожиточного минимума. Они будут получать недостающую сумму.
Людям, которым в этом году исполнится 80 лет, инвалидам 1 группы, россиянам с нетрудоспособными родственниками на иждивении, а также жителям Крайнего Севера выплатят надбавку в двойном размере фиксированной выплаты.
Юрист напомнил, что пенсионеры могут воспользоваться возможностью бесплатного санаторного лечения, а также получить компенсацию за проезд до места отдыха и обратно.
Как писал «Рамблер», с 1 января 2021 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составил 6 044,48 рубля.
В 2021-2024 годах индексация ожидается выше уровня прогнозируемой инфляции: с 1 января 2021 года пенсии подняли на 6,3 процента, в начале 2022-го их повысят на 5,9 процента, с 1 января 2023 года — на 5,6 процента, а с 1 января 2024-го — на 5,5 процента.
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Комментарии
Личный счет , Артем Баранов
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