Какие доплаты получат пенсионеры в 2021 году 

Глава юридической компании «Достигация» Артем Баранов напомнил, что в России скоро проиндексируют социальные пенсии, а некоторые пенсионеры получат надбавки в двойном размере фиксированной выплаты. Об этом сообщает «Прайм».

Социальные пенсии с 1 апреля вырастут на 3,4 процента. Индексация коснется примерно 3,9 миллиона граждан, в результате средняя социальная пенсия достигнет 10 183 рубля.

Баранов напомнил, что доплаты положены неработающим пенсионерам, чьи пенсии не дотягивают до прожиточного минимума. Они будут получать недостающую сумму.

Людям, которым в этом году исполнится 80 лет, инвалидам 1 группы, россиянам с нетрудоспособными родственниками на иждивении, а также жителям Крайнего Севера выплатят надбавку в двойном размере фиксированной выплаты.

Юрист напомнил, что пенсионеры могут воспользоваться возможностью бесплатного санаторного лечения, а также получить компенсацию за проезд до места отдыха и обратно.

Как писал «Рамблер», с 1 января 2021 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составил 6 044,48 рубля.

В 2021-2024 годах индексация ожидается выше уровня прогнозируемой инфляции: с 1 января 2021 года пенсии подняли на 6,3 процента, в начале 2022-го их повысят на 5,9 процента, с 1 января 2023 года — на 5,6 процента, а с 1 января 2024-го — на 5,5 процента.