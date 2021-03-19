Эксперт предрек повышение ставок банков 

Российские банки будут постепенно поднимать ставки по депозитам и кредитам вслед за повышением ключевой ставки ЦБ . Об этом агентству « Прайм » заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал

По словам эксперта, увеличив ключевую ставку с 4,25% до 4,5%, Центробанк дал положительную оценку темпам восстановления российской экономики и потребительского спроса, который влияет на ВВП страны.

Он отметил, что повышение ключевой ставки позволит сдержать инфляцию в рамках прогнозов.

По словам Сигала, после повышения ключевой ставки начнут постепенно расти ставки по кредитам и депозитам.

Однако, подчеркнул эксперт, это не значит, что нужно срочно бежать за кредитом — брать его нужно, только если он действительно необходим.

Как сообщал «Рамблер», в пятницу на очередном заседании совета директоров Банк России повысил ключевую ставку до 4,5%. В ЦБ допустили дальнейший рост ставки в будущем. С апреля 2020 года Банк России последовательно уменьшал показатель ключевой ставки с 6% до 4,25%, достигнув таким образом исторического минимума.