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За неуплату алиментов предложили сажать в тюрьму

Вероника Полынина
42 минуты назад
Министр юстиции Константин Чуйченко заявил о необходимости ввести уголовную и административную ответственность для граждан, имеющих долги по алиментам. Об этом сообщает РАПСИ.
«Нужно установить уголовную и административную ответственность лиц, обязанных уплачивать алименты, при их частичной уплате», - заявил Чуйченко.
Глава Минюста также предложил усовершенствовать порядок и технологические процедуры процесса принудительного исполнения Федеральной службы судебных приставов (ФССП) – наладить систему уведомлений должников о ходе исполнительного производства.
Также он подчеркнул необходимость создания «реестровой модели», в рамках которой будет организован учет сведений об исполнительном документе и ходе его принудительного исполнения.
Как сообщал «Рамблер», в 2020 году ФССП взыскала с должников более 46 миллиардов рублей. Всего в 2020 году приставы оформили почти 10 миллионов постановлений о запрете на выезд за пределы Российской Федерации. В конце декабря в России покидать страну было запрещено 4,1 миллиона граждан, которые в сумме задолжали более 1,6 триллиона рублей. В январе 2021 года количество должников уменьшилось до 3,8 миллиона человек (больше на 600 тысяч человек, чем в январе 2020-го), но суммарная задолженность выросла до 1,7 триллиона рублей (больше на 300 миллионов рублей).
Личный счет,Константин Чуйченко,Минюст РФ,
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