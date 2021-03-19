За неуплату алиментов предложили сажать в тюрьму

Как сообщал «Рамблер», в 2020 году ФССП взыскала с должников более 46 миллиардов рублей. Всего в 2020 году приставы оформили почти 10 миллионов постановлений о запрете на выезд за пределы Российской Федерации. В конце декабря в России покидать страну было запрещено 4,1 миллиона граждан, которые в сумме задолжали более 1,6 триллиона рублей. В январе 2021 года количество должников уменьшилось до 3,8 миллиона человек (больше на 600 тысяч человек, чем в январе 2020-го), но суммарная задолженность выросла до 1,7 триллиона рублей (больше на 300 миллионов рублей).