На 30% рухнули реальные зарплаты россиян

Реальные доходы россиян упали на 28,9% в январе, если сравнивать с показателями декабря прошлого года, сообщил Росстат

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При этом если сравнивать с прошлым январём, то зарплаты даже выросли на 0,1%, уверяют в ведомстве.

Среднемесячная начисленная заработная плата в январе 2021 года составила 49 516 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 5,3%, — сказано в сообщении.

Но опять же при сравнении с декабрём-2020 среднемесячная начисленная зарплата рухнула сразу на 28,4%.

В феврале текущего года без работы в России официально оставались 4,4244 миллиона человек. Безработица снизилась на 1,7% по сравнению с январём этого года. Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в отчётном месяце составила 5,7%, добавили в Росстате.