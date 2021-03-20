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Реальные зарплаты россиян за месяц рухнули на 30%

News.ruиещё 1
2 часа назад
Реальные доходы россиян упали на 28,9% в январе, если сравнивать с показателями декабря прошлого года, сообщил Росстат.
На 30% рухнули реальные зарплаты россиян
Фото: News.ruNews.ru
При этом если сравнивать с прошлым январём, то зарплаты даже выросли на 0,1%, уверяют в ведомстве.
Среднемесячная начисленная заработная плата в январе 2021 года составила 49 516 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 5,3%, — сказано в сообщении.
Но опять же при сравнении с декабрём-2020 среднемесячная начисленная зарплата рухнула сразу на 28,4%.
В феврале текущего года без работы в России официально оставались 4,4244 миллиона человек. Безработица снизилась на 1,7% по сравнению с январём этого года. Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в отчётном месяце составила 5,7%, добавили в Росстате.
Ранее NEWS.ru писал, что отопление в домах россиян под угрозой из-за массовых долгов. За два первых месяца 2021 года долг потребителей за тепловую энергию в России вырос на 12%. Сейчас он составляет уже 238 млрд рублей.
Личный счет,Росстат,
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