Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.00
$
74.30
88.50
88.30
Прогноз
22.03 – 29.03
$
72.50
86.49
Индексы и котировки Brent
64.54
–0.03 Золото
1745.33
+0.15 РТС
1488.72
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.03
1.1904
–0.0012
05.03
1.1916
16.03
08.03
22.02

Россиянам упростят споры с интернет-магазинами 

Вероника Полынина 1 час назад
Россиянам упростят споры с интернет-магазинами
Фото: depositphotos.com
Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал запуск на портале государственных услуг сервиса для урегулирования споров между покупателями и интернет-магазинами.
Как сообщает «Интерфакс», на совещании с членами правительства премьер-министр отметил, что клиенты онлайн-магазинов должны иметь возможность быстро и просто предъявить претензии продавцу в случае их появления.

«Для этого правительство подготовило изменения в законодательство о защите прав потребителей. Они создадут правовую основу для урегулирования споров через специальный онлайн-сервис на едином портале государственных услуг», — сказал Мишустин.

Пользователь сервиса сможет высказать свои претензии к товару, вернуть товар, заменить его на другой или получить скидку на будущие покупки.

«Такой механизм поможет создать благоприятные условия для эффективной защиты прав потребителей и, конечно, укрепить доверие к сфере онлайн-торговли», — заявил Мишустин.

Как сообщал «Рамблер», по итогам 2020 года россияне потратили 3,2 триллиона рублей на покупки в интернет-магазинах. В Ассоциации компаний интернет-торговли отметили, что данный показатель больше аналогичного за 2019-й на 58,5%. В 2020-м оборот внутреннего рынка электронной коммерции достиг 2,7 триллиона против 1,4 триллиона годом ранее.
Видео дня. Аналитики заявили о подорожании сахара в РФ
Комментарии
Личный счет , Михаил Мишустин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
00:32
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
Экономика
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
00:27
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
Компании
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
01:43
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
Рынки
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение