Россиянам упростят споры с интернет-магазинами 

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал запуск на портале государственных услуг сервиса для урегулирования споров между покупателями и интернет-магазинами.

Как сообщает «Интерфакс» , на совещании с членами правительства премьер-министр отметил, что клиенты онлайн-магазинов должны иметь возможность быстро и просто предъявить претензии продавцу в случае их появления.

«Для этого правительство подготовило изменения в законодательство о защите прав потребителей. Они создадут правовую основу для урегулирования споров через специальный онлайн-сервис на едином портале государственных услуг», — сказал Мишустин.

Пользователь сервиса сможет высказать свои претензии к товару, вернуть товар, заменить его на другой или получить скидку на будущие покупки.

«Такой механизм поможет создать благоприятные условия для эффективной защиты прав потребителей и, конечно, укрепить доверие к сфере онлайн-торговли», — заявил Мишустин.

Как сообщал «Рамблер», по итогам 2020 года россияне потратили 3,2 триллиона рублей на покупки в интернет-магазинах. В Ассоциации компаний интернет-торговли отметили, что данный показатель больше аналогичного за 2019-й на 58,5%. В 2020-м оборот внутреннего рынка электронной коммерции достиг 2,7 триллиона против 1,4 триллиона годом ранее.