Киберпреступники научились обманывать россиян с помощью лотерей 

За первый квартал прошлого года «Лаборатория Касперского» выявила более 200 мошеннических ресурсов, выдающих себя за сайты лотерейных компаний.

Под видом сотрудников лотерейных компаний мошенники предлагают пользователям получить бесплатный билет. После этого злоумышленники заявляют о выигрыше и предлагают клиенту указать данные банковской карты, чтобы перевести на нее выигрыш. На основании этой информации со счета списываются деньги.

В большинстве случаев мошенники используют сайты, максимально похожие на официальные лотерейные. Специалисты «Лаборатории Касперского» подчеркивают, что при современных технологиях подделать данные, символику, логотипы очень легко.

Юристы призывают быть бдительнее к таким предложениям, поскольку вернуть потерянные средства почти невозможно.

Как сообщал «Рамблер», в 2020 году россияне лишились 9 млрд рублей из-за действий кибермошенников. При этом две трети граждан, попавшихся на уловки мошенников — экономически активное население, и только одна треть — пенсионеры.