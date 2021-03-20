В России упростят получение налоговых вычетов 

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Правительство России одобрило поправки, упрощающие получение имущественных и инвестиционных налоговых вычетов, Об этом сообщает сайт кабинета министров.

«Одобрить проект поправок правительства РФ к проекту федерального закона №1075007-7», — говорится в сообщении.

Поправки меняют первую и вторую части Налогового кодекса. Они упрощают получение налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц».

Проще будет получить имущественные вычеты (по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по кредитам) и инвестиционные (по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете).

В частности, поправки уточняют момент возникновения права налогоплательщика на получение вычета, а также определяют порядок представления документов.

Пакет поправок правительство направило в Госдуму