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В России упростят получение налоговых вычетов 

Майк Габриелян 1 час назад
В России упростят получение налоговых вычетов
Фото: РИА Новости
Правительство России одобрило поправки, упрощающие получение имущественных и инвестиционных налоговых вычетов, Об этом сообщает сайт кабинета министров.

«Одобрить проект поправок правительства РФ к проекту федерального закона №1075007-7», — говорится в сообщении.

Поправки меняют первую и вторую части Налогового кодекса. Они упрощают получение налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц».
Проще будет получить имущественные вычеты (по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по кредитам) и инвестиционные (по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете).
В частности, поправки уточняют момент возникновения права налогоплательщика на получение вычета, а также определяют порядок представления документов.
Пакет поправок правительство направило в Госдуму.
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Ранее «Рамблер» сообщал, что в России появится новый налоговый вычет.
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Личный счет , Госдума , Правительство РФ
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