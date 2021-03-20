В России может появиться алиментный фонд

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова выступила с инициативой создания в стране алиментного фонда.

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На официальном сайте Уполномоченного она предлагает несколько решений проблемы взыскания алиментных задолженностей, которая, по ее словам, за последние десять лет показала почти пятикратный рост и, по данным Совета Федерации, составляет около 156 миллиардов рублей.

Правда, как считает детский омбудсмен, "вопрос создания алиментных фондов еще надо тщательно проработать".

Чуть ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Совет Федерации обсудит возможность создания в России алиментного фонда для решения проблемы задолженности с алиментами.

В качестве возможных решений Анна Кузнецова предложила создать алиментный фонд, который позволит родителю, воспитывающему ребенка, в случае отсутствия алиментных выплат ежемесячно получать финансовые средства на воспитание ребенка. Кроме этого, детский омбудсмен предлагает создать список должников - "реестр лиц, уклоняющихся от выплаты алиментов, включение в который будет означать усиление мер воздействия на злостного неплательщика".