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Купивших доллары призвали смириться с убытками 

Майк Габриелян 48 минут назад
Купивших доллары призвали смириться с убытками
Фото: РИА Новости
Эксперт по инвестициям рассказал, что делать россиянам, накопившим запасы дешевеющих долларов, и дал прогноз о курсе валют в нынешнем году.
Управляющий партнер компании "GLS INVEST" Эдуард Бугров напомнил о золотом правиле инвестора: никогда не хранить все сбережения в одной валюте. Об этом сообщает «Прайм».

«Тем, кто купил доллар по цене 76 рублей (и тем более в марте прошлого года по 80 р), вероятно, придется смириться с убытками», — сказал эксперт.

По его словам, стоит пересмотреть структуру накоплений. Бугров советует хранить 30% в долларах, 30% в евро и 40% в рублях. Такое распределение минимизирует риски, связанные со скачками курса.
Эксперт отметил, что рубль укрепился из-за выросших цен на нефть и успехов России в переговорах с ОПЕК+. В итоге тенденция на удешевление доллара по отношению к рублю просматривается с начала февраля.
Еще 4 февраля доллар стоил 76,08 рублей. Сегодня доллар подешевел примерно на 3 рубля. Не исключено, что американская валюта упадет до отметки 72-71. Это может быть связано с началом налогового периода, когда крупные компании будут продавать валюту за рубли.
Есть эксперты, прогнозирующие курс в 60-65 рублей в 2021 году. Такой сценарий видится Бугрову маловероятным.
Ранее «Рамблер» сообщал, что аналитики рассказали о недооценке рубля, который может обрушить доллар на 10 процентов.
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