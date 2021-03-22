Названы регионы с самыми высокими зарплатами

Самые высокооплачиваемые отрасли по регионам назвали аналитики. Так, самой большой зарплатой могут похвастаться сахалинские нефтяники, которые в среднем зарабатывают около 380 тысяч рублей в месяц.

На втором месте рейтинга столичные финансисты и представители добывающей отрасли на Ямале, сказано в исследовании РИА Новости.

При этом самый большой заработок по отрасли — у машиностроителей Мордовии, но у них их доходы в 10 раз меньше, чем в «нефтянке» на Сахалине.

В топ-3 сфер с самыми большими зарплатами вошли добывающая промышленность, интеллектуальный труд и финансовые услуги.

Эксперты заявили, что в 2020 году пандемия оказала серьёзное влияние на рынок труда в российских регионах. Однако в 20 субъектах (из 85 проанализированных) самые высокие зарплаты фиксируются в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых.