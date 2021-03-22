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Штрафы для рыболовов: кому и за что  они грозят

News.ruиещё 4
3 часа назад
Почти во всех российских регионах есть запрет на вылов рыбы в период нереста. Но он действует не всегда и не во всех водоёмах.
Юрист напомнил россиянам о штрафах за рыбалку
Фото: pixabaypixabay
Сроки запрета могут определяться климатической зоной, сообщил агентству ПРАЙМ гендиректор юридической компании «Достигация» Артём Баранов.
Он отметил, что штраф ждёт россиян, нарушивших запрет, прописанный в федеральных законах «О любительском рыболовстве» и «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».
Кроме того, рыбака оштрафуют за ловлю в местах массового отдыха граждан и около гидротехнических сооружений. Запрет есть и на рыбалку у водных объектов, относящихся к аквакультуре, в рыбных хозяйствах и так далее.
Запрещено вылавливать рыбу на особо охраняемых природных территориях, в заповедниках, национальных парках, — добавил юрист.
Конечно, запрещена и ловля рыбы при помощи взрывчатки, химии или электронных средств обнаружения. Штраф прилетит и при попытке рыбачить с аквалангами.
Человек, нарушивший закон, выплатит от 500 до пяти тысяч рублей. Возможны конфискация орудия охоты или судна, а также лишение права на рыбалку.
Этой весной дачникам нужно быть внимательнее — их ждут новые штрафы по пожарной безопасности. Жители столицы, которые отправятся жить или отдыхать на свои участки в СНТ, должны помнить, что теперь нельзя жечь костры, писал ранее NEWS.ru.
Личный счет,Артем Баранов,
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