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Минтруд пояснил, как оформить новую выплату на детей 

Лера Букина 2 часа назад
С 1 апреля изменятся выплаты на детей от 3 до 7 лет
Фото: РИА Новости
Подать заявление на выплату на ребенка в новом размере можно будет с 1 апреля по 31 декабря, пишет «Российская газета» со ссылкой на Минтруд. Выплату пересчитают с 1 января, если в это время в семье воспитывался ребенок в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Сделать это возможно как удаленно с помощью портала Госуслуг, так и лично при обращении в МФЦ.
В ведомстве пояснили, что теперь сумма выплаты будет зависеть от доходов семьи. Она сможет достигать 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка ежемесячно, тогда как раньше она достигала фиксированных 50%. В среднем это 5,6 тысячи, 8,4 тысячи и 11,3 тысячи рублей.
Для оценки нуждаемости семьи будут использованы сведения о доходах за последние 4 месяца, которые предшествовали назначению выплаты. Речь, в частности, идет о доходе от трудовой и предпринимательской деятельности, пенсиях, стипендиях, процентах по вкладам, доходах от сдачи имущества в аренду, алиментах и социальных выплатах.
В общей сложности на выплаты на детей от 3 до 7 лет в 2021 году выделена сумма в размере 321,5 миллиарда рублей, в том числе 276 миллиардов из федерального бюджета.
Ожидается, что в 2022 году на нее будет направлено 339,5 миллиарда рублей, в том числе 295,3 миллиарда из федерального бюджета, и в 2023 году — 341,7 миллиарда рублей, в том числе 296,8 миллиарда рублей из федерального бюджета. Так, на пособие в ближайшие три года планируется потратить более 1 триллиона рублей.

«Несмотря на то, что национальный проект «Демография» обеспечивает выплаты на детей до трехлетнего возраста, эта мера социальной поддержки также соответствует целям и задачам нацпроекта, поскольку направлена на повышение качества жизни семей и снижение уровня бедности», — заявили в АНО «Национальные приоритеты».

Ранее «Рамблер» сообщал, что семьи с новыми мощными (до пяти лет и до 250 л. с.) автомобилями не смогут получить пособие, за исключением тех случаев, когда речь идет о семье с четырьмя и более детьми и это микроавтобус, в котором более пяти посадочных мест.
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Комментарии 2
Личный счет , Минтруд , "Российская газета"
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