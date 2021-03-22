С 1 апреля изменятся выплаты на детей от 3 до 7 лет

Подать заявление на выплату на ребенка в новом размере можно будет с 1 апреля по 31 декабря, пишет «Российская газета» со ссылкой на Минтруд . Выплату пересчитают с 1 января, если в это время в семье воспитывался ребенок в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Сделать это возможно как удаленно с помощью портала Госуслуг, так и лично при обращении в МФЦ.

В ведомстве пояснили, что теперь сумма выплаты будет зависеть от доходов семьи. Она сможет достигать 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка ежемесячно, тогда как раньше она достигала фиксированных 50%. В среднем это 5,6 тысячи, 8,4 тысячи и 11,3 тысячи рублей.

Для оценки нуждаемости семьи будут использованы сведения о доходах за последние 4 месяца, которые предшествовали назначению выплаты. Речь, в частности, идет о доходе от трудовой и предпринимательской деятельности, пенсиях, стипендиях, процентах по вкладам, доходах от сдачи имущества в аренду, алиментах и социальных выплатах.

В общей сложности на выплаты на детей от 3 до 7 лет в 2021 году выделена сумма в размере 321,5 миллиарда рублей, в том числе 276 миллиардов из федерального бюджета.

Ожидается, что в 2022 году на нее будет направлено 339,5 миллиарда рублей, в том числе 295,3 миллиарда из федерального бюджета, и в 2023 году — 341,7 миллиарда рублей, в том числе 296,8 миллиарда рублей из федерального бюджета. Так, на пособие в ближайшие три года планируется потратить более 1 триллиона рублей.

«Несмотря на то, что национальный проект «Демография» обеспечивает выплаты на детей до трехлетнего возраста, эта мера социальной поддержки также соответствует целям и задачам нацпроекта, поскольку направлена на повышение качества жизни семей и снижение уровня бедности», — заявили в АНО «Национальные приоритеты».