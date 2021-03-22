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Россияне заключили рекордное число брачных договоров 

Лера Букина 1 час назад
Россияне заключили рекордное число брачных договоров
Фото: РИА Новости
В России в 2020 году количество заключенных брачных договоров увеличилось на 26% в сравнении с 2019 годом, до 142,5 тысяч обращений, заявили РБК в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Данный показатель стал рекордным.
Также граждане России стали чаще прибегать к составлению соглашения о разделе имущества при разводе. Так, количество подобных соглашений в 2020 году выросло на 8,3%.
В ФНП указали, что в большинстве случаев к заключению брачного договора пары обращаются при оформлении ипотеки. В этом случае один из супругов, по каким-либо причинам не способный выступить в качестве созаемщика, в случае неуплаты ничем не рискует.
Специалисты рекомендуют заключать брачный договор и тогда, когда один из супругов несет риски как предприниматель. Это необходимо для того, чтобы избавить имущество семьи от возможных проблем его бизнеса. Вместе с этим указать в брачном договоре санкции за такие действия, как рукоприкладство или измена, не представляется возможным, говорят в палате. Также нет возможности устанавливать график ведения домашнего хозяйства или выгула собаки, так как в России данный документ регулирует исключительно имущественные отношения, пояснили в ФНП.
Соглашение необходимо заверить нотариусом. Стоимость услуги в Москве составляет 10,5 тысяч рублей. Что касается других регионов, то размер тарифа может незначительно варьироваться, отметили в палате.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне, прожившие в браке десятки лет, смогут получить выплаты на юбилей свадьбы.
Видео дня. Программу льготной ипотеки продлят лишь в некоторых регионах
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Личный счет , РБК
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