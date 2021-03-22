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Юрист рассказал об опасности доведения просрочки ипотеки до суда 

Лера Букина 48 минут назад
Просрочка платежей по ипотеке приведет к потере жилья и долгам
Фото: ТАСС
Должники, которые допустили существенную просрочку по ипотеке, рискуют не только лишиться собственного жилья, но и выплачивать банкам остатки по долгам, штрафы и пени. Кроме того, их могут ожидать судебные издержки, а также иные расходы, суммы которых могут составить 2 миллиона рублей, рассказал РИА Недвижимость партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.
Он отметил, что банки имеют право на компенсацию расходов, которые были ими понесены из-за обращения взыскания на залог.
Согласно правилам, такие должники компенсируют в первую очередь расходы на реализацию заложенной квартиры и судебные издержки, только потом идет уплата кредита, процентов и пеней, пояснил Данилов.
Кроме того, банками может быть установлена любая очередность, которая им удобна, предупреждает эксперт. В частности, в первую очередь могут быть компенсированы все расходы на юристов, оценщиков, пошлины, а в последнюю очередь производится погашение самого кредита.

«То есть, допуская такой сценарий, заемщик рискует потерять не только саму квартиру, но и остаться с долгами», — заявил Данилов.

Ранее «Рамблер» сообщал, что 75% россиян просрочили кредиты из-за финансовых трудностей.
Видео дня. Программу льготной ипотеки продлят лишь в некоторых регионах
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Личный счет , Станислав Данилов , РИА Новости
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