Просрочка платежей по ипотеке приведет к потере жилья и долгам

Должники, которые допустили существенную просрочку по ипотеке, рискуют не только лишиться собственного жилья, но и выплачивать банкам остатки по долгам, штрафы и пени. Кроме того, их могут ожидать судебные издержки, а также иные расходы, суммы которых могут составить 2 миллиона рублей, рассказал РИА Недвижимость партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов

Он отметил, что банки имеют право на компенсацию расходов, которые были ими понесены из-за обращения взыскания на залог.

Согласно правилам, такие должники компенсируют в первую очередь расходы на реализацию заложенной квартиры и судебные издержки, только потом идет уплата кредита, процентов и пеней, пояснил Данилов.

Кроме того, банками может быть установлена любая очередность, которая им удобна, предупреждает эксперт. В частности, в первую очередь могут быть компенсированы все расходы на юристов, оценщиков, пошлины, а в последнюю очередь производится погашение самого кредита.

«То есть, допуская такой сценарий, заемщик рискует потерять не только саму квартиру, но и остаться с долгами», — заявил Данилов.