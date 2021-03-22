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Партия пенсионеров призвала ликвидировать Пенсионный фонд России 

Ura.Ru и ещё 3 33 минуты назад
Пенсионный фонд России потребовали ликвидировать
Фото: ТАСС
Пенсионный фонд России является лишним звеном в системе пенсионного обеспечения, поэтому его нужно упразднить. С таким заявлением выступили члены «Партии пенсионеров».

«Пенсионный фонд — это лишнее звено в системе пенсионного обеспечения. Большинство граждан нашей страны, живущих на пенсию, еле сводят концы с концами, а ведомство, призванное государством заботиться об их благосостоянии, действует абсолютно наоборот — «проедает» сбережения граждан», — сообщается в заявлении на сайте партии.

Члены «Партии пенсионеров» уточняют, что из ПФР до конечных потребителей доходят «значительно меньшие суммы», чем было получено изначально от взносов граждан. Также за последние годы Пенсионный фонд снизил свои обязательства перед пенсионерами, считают в организации. «Достаточно трансформировать полученные средства в мифические баллы и увеличить возраст, дающий право на пенсионное обеспечение, и безбедная жизнь за счет сокращения своих обязательств перед соотечественниками Пенсионному фонду будет обеспечена», — указано в обращении. «Партия пенсионеров» считает, что функции ПФР следует передать федеральному бюджету.
Пенсионный фонд разъяснил, как самозанятые смогут получать пенсию
Лидер партии «Справедливая России» Сергей Миронов также выступил за закрытие Пенсионного фонда. Он предложил выплачивать пенсии из бюджета, а функции ПФР передать налоговым органам, пишет «Национальная служба новостей». Однако экономисты не согласны с идеей ликвидации ПФР. По их мнению, это бессмысленная замена одной госструктуры на другую.
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Личный счет , Сергей Миронов , Федеральная налоговая служба , Пенсионный фонд РФ
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