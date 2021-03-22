7-летнего россиянина оштрафовали за неуплату коммуналки

В Ставропольском крае суд оштрафовал семилетнего ребенка за неуплату коммуналки, пишет «Комсомольская правда».

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Судебный приказ о взыскании штрафа и госпошлины за просроченный платеж за вывоз ТБО (твердых бытовых отходов) вынес мировой судья в городе Новопавловск Кировского района Ставропольского края после обращения регоператора ООО «ЖКХ» города Пятигорск.

Долг семилетнего Макара из станицы Зольской составил 565 рублей. С учетом госпошлины ребенку придется заплатить 765 рублей.

Мать Макара рассказала, что участок с домом покупался с использованием материнского капитала, и все члены семьи являются собственниками недвижимости в равных долях.

Вероятно, пятигорский ООО «ЖКХ» указал первого попавшегося собственника, не обратив внимания, что ему на момент вынесения судебного решения было всего 6 лет.

Мать Макара намерена обратиться в суд с устным возражением.

В регоператоре ситуацию с несовершеннолетним должником комментировать отказались.