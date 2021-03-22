7-летнего россиянина оштрафовали за неуплату коммуналки

В Ставропольском крае суд оштрафовал семилетнего ребенка за неуплату коммуналки, пишет
«Комсомольская правда».
Судебный приказ о взыскании штрафа и госпошлины за просроченный платеж за вывоз ТБО (твердых бытовых отходов) вынес мировой судья в городе Новопавловск Кировского района Ставропольского края после обращения регоператора ООО «ЖКХ» города Пятигорск.
Долг семилетнего Макара из станицы Зольской составил 565 рублей. С учетом госпошлины ребенку придется заплатить 765 рублей.
Мать Макара рассказала, что участок с домом покупался с использованием материнского капитала, и все члены семьи являются собственниками недвижимости в равных долях.
Вероятно, пятигорский ООО «ЖКХ» указал первого попавшегося собственника, не обратив внимания, что ему на момент вынесения судебного решения было всего 6 лет.
Мать Макара намерена обратиться в суд с устным возражением.
В регоператоре ситуацию с несовершеннолетним должником комментировать отказались.
Ранее «Рамблер» писал, что управляющая компания отсудила 285 тысяч рублей долга по коммунальным платежам у хоккеиста Александра Радулова
. Он перестал платить за московскую квартиру в 2019 году. К тому времени спортсмен уже несколько лет выступал за клуб НХЛ «Даллас Старз» и проживал в США.