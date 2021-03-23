Ученые РАН предложили Мишустину повысить НДФЛ до 31%

Учёные РАН заявили, что Россия нуждается в налоговой реформе, которая позволит взимать с обеспеченных людей гораздо больше налогов. Повышение ставки подоходного налога рассматривается до 20%, 25% и 31%.

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Как считают академики, это позволит обеспечить более высокие темпы экономического роста в стране. При первом варианте налога прирост ВВП составит около 1,3%, при введения второго — порядка 2,2%, третий даст увеличение ВВП на 3,3%, приводит слова специалистов «Независимая газета».

Однако при повышении ставки НДФЛ россиянам необходимо обеспечить более широкую систему налоговых вычетов, которые стимулировали бы спрос. Это покупка автомобилей, жилья, оплата услуг в сфере образования и здравоохранения. Также научные работники предлагают изменить структуру занятости и таким образом устранить дисбаланс в ценообразовании.