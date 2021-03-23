Эксперт перечислил способы защиты денег на банковской карте

На фоне развития онлайн-торговли количество мошеннических схем будет только увеличиваться. Об этом «Инвест-Форсайт» рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев

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Так, в 2020 году, когда граждане России стали активно прибегать к использованию электронных платежей, количество хищений с их карт злоумышленниками увеличилось на 70%, говорит он. Что касается общей суммы украденных средств россиян, то она достигла практически 10 млрд рублей.

Отмечается, что в январе 2021 года число преступлений с использованием банковских карт выросло на 31,5% в сравнении с тем же периодом 2020 года. Увеличение количества преступлений с использованием мобильных телефонов составило 39%, через интернет — более 50%, через программные средства — около 13%, компьютерной техники — 29,3%.

Мошенники пользуются развитием технологий и всеобщей цифровизацией, говорит эксперт. По его прогнозам, количество подобных случаев будет увеличиваться по мере наращивания использования техники в оплатах.

Деев рекомендует отказаться от использования зарплатной карты для интернет-покупок и иметь такое количество средств на дополнительной карте, какое требуется для определенной покупки. Кроме того, эксперт советует не переходить в интернет-магазины по ссылкам из-за риска попадания на фишинговые поддельные сайты известных марок и онлайн-магазинов. Также Деев настоятельно рекомендует никому и никогда не сообщать код карты или одноразовые СМС, которые приходят для подтверждения активации.