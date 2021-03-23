В чужом кармане: сколько зарабатывает таксист

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

45-летний Евгений К. работает таксистом в Москве около года. В эту профессию его привел коронавирус.

«Работать в такси, думаю, по силу каждому, можно этим делом заниматься в свободное от основной работы время, как и делают многие. Для меня это основной источник дохода, так как в прошлом году в связи с пандемией пришлось уйти с работы», - рассказал Евгений.

Весной 2020-го он начал сотрудничать с одним из известных такси-сервисов. Привлекли Евгения обещанные условия: свободный график и возможность работать от нескольких часов в день до полной смены, деньги - почти сразу (оплату за наличные заказы водителям обещают выдавать в первый день работы), доход до 120 000 рублей в месяц.

«На такую зарплату я и не надеялся, но в реальности средний доход вполовину меньше обещанного. Чаще всего чистыми выходит около 45 000 рублей в месяц на полных сменах и с парой выходных в неделю, иногда бывает и 50 000. У меня авто свое, не плачу аренду, но немалую часть дохода забирают комиссии и бензин», - подчеркнул Евгений.

Из плюсов - требования к водителям не запредельные. Нужно быть старше 21 года, иметь водительское удостоверение, стаж вождения от трех лет и смартфон на Android с камерой и GPS, чтобы пользоваться сервисом.

«Если у вас машина ездит на воздухе и может проходить ТО раз в год, при этом вы готовы работать по 24 часа, может и выйдет 100 000 рублей», - смеется Евгений.

Среди минусов наш герой упомянул проблемы с навигацией в приложении и незащищенность водителей в случае конфликта с клиентом.

«Навигация маршрутов отвратительная. Помните фильм «Чародеи», вот это как раз про навигатор. Машина, по их мнению, может проезжать сквозь тупики, заборы и прочие ограждения», - отметил он.

Евгений рассказал, что недавно на его приятеля-таксиста напал пьяный клиент. Водитель оттолкнул его, защищаясь.

«Вроде ушиб у него, большой синяк, но ничего серьезного. Так он этот синяк сфотографировал с разных ракурсов, позвонил в службу поддержки и сервис заблокировал моего приятеля. Возможности объяснить ситуацию ему даже не дали», - отметил он.

Евгений в разводе, он живет в однокомнатной квартире, детей у него нет. Надолго задерживаться в такси он не хочет и мечтает о собственном небольшом бизнесе.

Примерные траты Евгения (в месяц):

На бензин - 12 000 - 15 000 рублей

На продукты - 13 000 рублей

На мойку - от 6 000 до 8 000 рублей (в зависимости от сезона)

На оплату услуг ЖКХ - от 3 000 до 6 500 рублей (в зависимости от сезона)

На дополнительные автомобильные расходы - 3 000 рублей

На телефон/интернет - 1 500 рублей