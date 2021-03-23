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Треть россиян выступили за переход на четырехдневку

Лера Букина
2 часа назад
30% россиян поддержали предложение об обязательном переходе на четырехдневную рабочую неделю для всех компаний, которые работают по графику пять/два, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса SuperJob.
Треть россиян выступили за переход на четырехдневку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Большинство участников (47%) исследования выступили за то, чтобы решение о переходе на такой режим принималось работодателями. По словам авторов исследования, позиция участников опроса обусловлена отсутствием ясности, что будет с зарплатой при переходе на четырехдневку.
23% респондентов затруднились ответить на вопрос.
Больше всего сторонников того, чтобы оставить право выбора за бизнесом, оказалось среди молодежи до 24 лет — 54%.
Вместе с этим респонденты высказались относительно введения дополнительных нерабочих праздничных дней, в частности, по случаям Дня космонавтики, Дня работника сельского хозяйства и Дня учителя. Как выяснилось, 24% респондентов одобряют как сокращение рабочей недели, так и новые праздники. 26% опрошенных выступили против и того, и другого, 16% россиян одобряют лишь введение сокращенной рабочей недели, 10% — лишь новые государственные праздники.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России предложили провести эксперимент с четырехдневкой.
Личный счет,Компании,РБК,
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