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Россиянин принёс приставам 22 кг монет в счёт долга

Секрет Фирмы
3 часа назад
Житель Северодвинска Архангельской области решил необычным способом погасить долг. Для его покрытия он принёс судебным приставам почти 4000 монет общим весом 22 килограмма.
22 кг монет принес россиянин приставам в счёт долга
Фото: PixabayPixabay
Инцидент произошёл в городском отделении Федеральной службы судебных приставов (ФССП), рассказала пресс-служба регионального управления ведомства. Ранее на мужчину завели два исполнительных производства, часть долга при этом с него взыскали принудительно. Остаток задолженности северодвинца составлял 38 715,15 рубля.
В конце марта мужчина пришёл к судебному приставу с двумя металлическими ящиками. В них оказались монеты номиналом 10 рублей, 1 рубль, 50 копеек и 10 копеек — в общей сложности 3849 монет на сумму 38 715,2 рубля. В результате россиянин даже переплатил приставам пять копеек.
Пристав пересчитал монеты и принял в качестве оплаты долга, объявив его полностью закрытым. Затем монеты сдали в местный банк.
Ранее стало известно, что руководитель американского автосервиса рассчитался с бывшим сотрудником грязными монетами. После увольнения мужчины ему остались должны $915, или около 68 000 рублей. Спустя несколько месяцев экс-работник пожаловался в местный департамент труда, после чего перед его домом появились 230 килограмм монет номиналом 1 цент, испачканных машинным маслом.
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