22 кг монет принес россиянин приставам в счёт долга

Житель Северодвинска Архангельской области решил необычным способом погасить долг. Для его покрытия он принёс судебным приставам почти 4000 монет общим весом 22 килограмма.

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Инцидент произошёл в городском отделении Федеральной службы судебных приставов (ФССП), рассказала пресс-служба регионального управления ведомства. Ранее на мужчину завели два исполнительных производства, часть долга при этом с него взыскали принудительно. Остаток задолженности северодвинца составлял 38 715,15 рубля.

В конце марта мужчина пришёл к судебному приставу с двумя металлическими ящиками. В них оказались монеты номиналом 10 рублей, 1 рубль, 50 копеек и 10 копеек — в общей сложности 3849 монет на сумму 38 715,2 рубля. В результате россиянин даже переплатил приставам пять копеек.

Пристав пересчитал монеты и принял в качестве оплаты долга, объявив его полностью закрытым. Затем монеты сдали в местный банк.