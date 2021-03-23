Кого из россиян могут лишить детских пособий

Адвокат Яна Любимова рассказала, что малоимущие родители детей от трех до семи лет могут лишиться детских пособий, если у них исчезнет официальный доход или появится новая недвижимость. Об этом сообщает «Прайм».

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Любимова отметила, что отказать в выплате пособия могут родителям, которые не способны отчитаться о зарплате, доходе от предпринимательской деятельности или пенсионных выплатах. Исключение - нахождение в тюрьме, на длительном лечении и официальный статус безработного.

Если доход родителей ниже прожиточного минимума, но у них несколько квартир площадью более 24 «квадратов» на человека, в выплатах им также откажут.

Семья, в которой больше одной машины, также не может претендовать на пособие. Это не касается многодетных родителей и семей, в которых живут дети с инвалидностью.

Как писал «Рамблер», с 1 марта в России перестал действовать автоматический порядок назначения выплат на детей до трех лет, живущих в семьях с низким доходом.

Закон о ежемесячных выплатах на первого и второго ребенка до полутора лет заработал в 2018 году, с 2020-го выплаты получают родители детей до трёх лет. Право на выплаты есть у семей, в которых подушевой доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда. Размер пособия составляет прожиточный минимум ребенка в регионе.