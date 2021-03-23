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Часть россиян лишат возможности работать с финансами

Мария Иванова
1 час назад
Центробанк предложил ввести запрет на работу в финансовой сфере для людей, осужденных за нарушения банковской тайны. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на замглавы департамента ЦБ по информационной безопасности Артема Сычева.
Часть россиян лишат возможности работать с финансами
Фото: РамблерРамблер
Как писал «Рамблер», в прошлом году в Ассоциации банков России призвали ужесточить наказание за незаконный доступ и разглашение сведений, представляющих собой банковскую тайну.
Участники рынка считают, что наказывать за такие преступления стоит лишением свободы на 10–20 лет. Сейчас максимальное наказание для тех, кто нарушил банковскую тайну и спровоцировал «тяжкие последствия», составляет семь лет колонии.
Сычев рассказал, что в ЦБ поддерживают предложение банков. В регуляторе считают, что люди, чьи нарушения банковской тайны привели к утечкам данных, не должны работать в финансовой сфере.
«Утяжеление этих наказаний действительно требуется, и, очевидно, имеет смысл вводить такое наказание, как ограничение права заниматься деятельностью в финансовой сфере», - подчеркнул он.
Личный счет,Центральный банк России,
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