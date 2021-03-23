26% россиян выступили против четырехдневки

Почти треть россиян высказались против введения четырехдневной рабочей недели и новых государственных праздников, свидетельствуют данные исследования портала Superjob.

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26% россиян высказались против четырехдневки и новых праздников, чуть меньше, 24%, поддержали и сокращение рабочей недели, и введение новых праздничных дней в календаре. 16% опрошенных высказались за переход на четырехдневку, но против новых праздников. Еще 10% поддержали только новые праздники.

Большинство опрошенных, 47%, предлагают оставить решение о сокращении рабочей недели на откуп работодателей.

Основная причина, по которой граждане выступают против четырехдневки, - возможное сокращение зарплат. На вопрос о том, что будет с зарплатами, не отвечают ни работодатели, ни законотворцы, обсуждающие введение четырехдневной рабочей недели.

Опрос проводился 18-22 марта, в нем приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.