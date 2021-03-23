Отдых в Турции стал доступнее россиянам из-за обвала лиры

Путешественникам посоветовали воспользоваться падением турецкой лиры для покупки путевок в Турцию.

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Как пишет «Московский комсомолец», девальвация лиры происходит в течение трех лет. Нынешний обвал вызван третьей по счету сменой главы турецкого Центробанка

Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев советует туристам, собирающимся в поездку на турецкое побережье, поторопиться с оплатой путевки, чтобы успеть воспользоваться дешевой турецкой валютой.

Кроме того, по мнению эксперта, падение лиры может отразиться на стоимости турецкой продукции: овощей и фруктов, одежды и обуви.

Экономист предупредил, что дальнейшее снижение лиры может оказать негативное влияние на развивающиеся рынки. Инвесторы начнут выходить из активов этих стран в случае полноценного валютного кризиса в Турции. Это приведет к кризисам в других развивающихся странах, в том числе и России.

По мнению Пушкарева, на данный момент больше вероятность, что через 2-3 недели курс турецкой лиры начнет восстанавливаться, а новый и сильный обвал ждет лиру только в случае, если новое руководство ЦБ в Анкаре решит кардинально опустить ключевую ставку в район 10%.