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В Госдуме назвали фактор, от которого зависят пенсии всех россиян

Ura.Ruиещё 3
2 часа назад
В России необходимо ликвидировать «серый» и «черный» рынки труда, чтобы покрыть дефицит Пенсионного фонда РФ (ПФР). Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин. Он подчеркнул, что идея ученых РАНХиГС увеличить страховые взносы не поможет в решении проблемы.
В России призвали ликвидировать черный и серый рынки труда
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В начале марта в РАНХиГС объявили, что в России будет снижаться соотношение пенсий и зарплат. Чтобы этого избежать, ученые предложили повысить страховые взносы в ПФР до 25% к 2030 году с последующим снижением с 2044 года. Шеин назвал такой план неэффективным. Он вспомнил исследование самой РАНХиГС о том, что почти половина работников страны (33 млн) выброшены в «серый» или «черный» рынки занятости. И если в «сером» секторе сотрудники официально получают хотя бы минимальную зарплату, то в «черном» работники находятся в полной зависимости от работодателя, сказал Шеин.
«За счет черного объема занятости Пенсионный фонд ежегодно недополучает 2,5 трлн рублей. Вопрос: зачем повышать страховые взносы тем, кто работает по трудовым договорам, когда надо помочь „теневым“ работникам, чтобы они обрели права? А идея повышения страховых взносов не пройдет в Госдуме, она неэффективна», — уверен парламентарий.
Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой согласен с позицией Шеина. По мнению экономиста, повышение любых налогов в текущей экономической ситуации ни к чему хорошему не приведет.
«Я, скорее на стороне Шеина. Но лучше делать то, что государство делает последние десять лет: покрывать дефицит Пенсионного фонда за счет федерального бюджета», — поделился с URA.RU Косой.
Экономист также обратил внимание, что в период пандемии на два года снизилась ожидаемая продолжительность жизни и на 10% сократился возраст дожития до пенсии. «Если пандемию не остановить, дефицит ПФР в значительной степени, к сожалению, будет покрываться естественным путем: сокращением возраста дожития и повышением смертности старшего поколения», — заключил эксперт.
Личный счет,Олег Шеин,РАНХиГС,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
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