В России призвали ликвидировать черный и серый рынки труда

Экономист также обратил внимание, что в период пандемии на два года снизилась ожидаемая продолжительность жизни и на 10% сократился возраст дожития до пенсии. «Если пандемию не остановить, дефицит ПФР в значительной степени, к сожалению, будет покрываться естественным путем: сокращением возраста дожития и повышением смертности старшего поколения», — заключил эксперт.