В России призвали ликвидировать черный и серый рынки труда

«За счет черного объема занятости Пенсионный фонд ежегодно недополучает 2,5 трлн рублей. Вопрос: зачем повышать страховые взносы тем, кто работает по трудовым договорам, когда надо помочь „теневым“ работникам, чтобы они обрели права? А идея повышения страховых взносов не пройдет в Госдуме, она неэффективна», — уверен парламентарий.
«Я, скорее на стороне Шеина. Но лучше делать то, что государство делает последние десять лет: покрывать дефицит Пенсионного фонда за счет федерального бюджета», — поделился с URA.RU Косой.