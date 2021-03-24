Цены на российские отели взлетели на 15-20%

За три месяца до начала сезона цены на российские отели взлетели, пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных туроператоров и представителей отельного бизнеса.

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Размещение в гостиницах туристических регионов России этим летом уже выросло в цене в среднем на 15–20% по отношению к прошлому году, говорит директор компании-туроператора Premiera Travel Марина Самородская. Ряд отелей уже направляют письма туроператору, что с 1 апреля контракты на летний сезон прекратят свое действие – будет динамическая цена, она превысит прежние договоренности, рассказала Самородская.

По ее словам, о горящих турах летом 2021 года можно забыть: ближе к путешествию размещение будет дороже.

Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин объяснил рост цен большой долговой нагрузкой отелей: в период долгого простоя из-за пандемии они набрали кредитов и поднимают стоимость для их обслуживания.

С 1 по 15 марта в среднем стоимость бронирования одной ночи в Краснодарском крае выросла на 35% в сравнении с тем же периодом прошлого года, составив 6,5 тысяч рублей, заявили в сервисе онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru. В Санкт-Петербурге цены подскочили на 35%, до 3,3 тысячи рублей за ночь, а в Крыму цены выросли на 15%, составив 3,7 тысячи рублей.

В 2021 году ожидается большая конкуренция между Россией и Турцией. Цены на гостиницы летом могут корректироваться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от открытия границ с другими популярными у россиян курортами, говорит вице-президент АТОР Дмитрий Горин