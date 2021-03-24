Цены на российские отели взлетели на 15-20%

Размещение в гостиницах туристических регионов России этим летом уже выросло в цене в среднем на 15–20% по отношению к прошлому году, говорит директор компании-туроператора Premiera Travel Марина Самородская. Ряд отелей уже направляют письма туроператору, что с 1 апреля контракты на летний сезон прекратят свое действие – будет динамическая цена, она превысит прежние договоренности, рассказала Самородская.
С 1 по 15 марта в среднем стоимость бронирования одной ночи в Краснодарском крае выросла на 35% в сравнении с тем же периодом прошлого года, составив 6,5 тысяч рублей, заявили в сервисе онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru. В Санкт-Петербурге цены подскочили на 35%, до 3,3 тысячи рублей за ночь, а в Крыму цены выросли на 15%, составив 3,7 тысячи рублей.