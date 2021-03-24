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Юрист: Банки могут потребовать выплатить чужой долг

Лера Букина
1 час назад
Банк или микрофинансовая организация (МФО) имеет право потребовать погашения задолженности с другого человека, если гражданин, за которого тот поручился, по какой-либо причине не выплачивает долг по кредиту, заявил агентству «Прайм» руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации «Ильяшев и Партнеры» Дмитрий Константинов.
Юрист: Банки могут потребовать выплатить чужой долг
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как отмечается, поручитель является таким же ответственным лицом перед кредитором, как и заемщик.
В случае с наследованием новый должник получает долг в порядке универсального правопреемства, и это уже не «чужой» долг, подсказывает эксперт. Требовать исполнения может только кредитор. Не имеет значения, первоначальный ли это кредитор, или получивший требование на основании цессии. Коллекторы, в свою очередь, могут требовать исполнение должника как в случае с поручительством, так и в случае с наследованием, указывает Константинов.
«Важно заранее понимать, что кредитор имеет полное право требовать от вас погашения кредита, сразу же, как вы вступите в наследство. При этом вы должны выплачивать долги в рамках стоимости того имущества, которое перешло к вам. Допустим, если вы вдруг получили в наследство какую-либо недвижимость и, например, машину на общую сумму в 7 млн рублей, то, соответственно, в пределах этой суммы на вас и перейдет долг», – отмечает он.
По словам эксперта, отдавать чужой долг также будет необходимо, если вы оформили кредит на пару с кем-либо и подписались в документах при его оформлении, предупредил юрист.
Ранее «Рамблер» сообщал, что долг россиян по кредитным картам обновил рекорд.
Личный счет,Дмитрий Константинов,
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