Юрист: Банки могут потребовать выплатить чужой долг

В случае с наследованием новый должник получает долг в порядке универсального правопреемства, и это уже не «чужой» долг, подсказывает эксперт. Требовать исполнения может только кредитор. Не имеет значения, первоначальный ли это кредитор, или получивший требование на основании цессии. Коллекторы, в свою очередь, могут требовать исполнение должника как в случае с поручительством, так и в случае с наследованием, указывает Константинов.