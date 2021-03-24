В чужом кармане: сколько зарабатывает проводник поезда

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наш новый герой - 34-летний Виктор С. из Москвы. У Виктора нет профессионального образования, после школы он отправился в армию, а затем сразу начал работать, был кладовщиком, охранником в ЧОПах и личным водителем. В последние два с половиной года он работает проводником.

«Повелся на обещания романтики, в объявлении написали, что проводник может объездить всю страну. Замануха самая настоящая: что можно увидеть с перронов одинаковых вокзалов?» - говорит Виктор.

В вакансии, на которую он откликнулся, была указана зарплата в 60 000 рублей. На самом деле доход зависит от времени, проведенного в дороге, подчеркивает наш герой. В удачный месяц он получает 50 000 рублей и больше, в неудачный бывает и 17 000 рублей.

В обязанности Виктора входит прием и подготовка вагона к рейсу, контроль посадки и высадки пассажиров, предоставление различных услуг пассажирам, обеспечение их безопасности, а также уборка в вагоне.

«Требование, по сути, только одно - полные одиннадцать классов образования. Обучают за счет компании, платят стипендию, если ты иногородний, на время учебы бесплатно будешь жить в общежитии. Учеба три месяца, но если не отработаешь год, придется вернуть за нее деньги», - предупреждает Виктор.

Чтобы начать работать, проводник должен пройти медкомиссию и сдать экзамены по охране труда и технике безопасности.

«Плюсов много на самом деле. У нас есть и страховка с бесплатным лечением в частных клиниках, можно по программе уехать в санаторий, можно ребенка в лагерь на лето отправить, билет на поезд взять со скидкой или вообще бесплатно. Но много чего и бесит. Заставляют впаривать мороженое, лотерейные билеты, чайные и кофейные принадлежности. Есть и план по этой продаже. Как будто у проводника дел больше нет», - отметил он.

По словам Виктора, на третий год работы у него начались проблемы с почками из-за таскания тяжестей, он страдает от недосыпов и редко бывает дома.

«Физическая нагрузка неслабая - таскать мешки с грязным бельем, закидывать матрасы на третий ярус, отбивать лед под вагоном. К тому же нервотрепка от пассажиров, одному холодно, другому жарко, кто-то напился, кто-то подрался», - рассказал Виктор.

Иногда, по его словам, сразу же после возвращения и сдачи вагона проводник узнает, что его поставили на следующий рейс. Приходится бежать принимать новый вагон, при этом нужно успеть в магазин за едой.

«В принципе, когда работаешь в современном вагоне, можно из него не вылезать. А когда едешь в старом с людьми на море? Они купили билет в купе, в билете указано, что кондиционер будет. Он-то есть, только не работает лет десять. И такие ситуации, в которых ты не виноват, но получаешь, на каждом шагу», - отметил Виктор.

Среди плюсов наш герой упомянул возможность дополнительного заработка - речь идет о передачах. Иногда, по его словам, доход от передач оказывается выше зарплаты.

«Люди передают очень много по городам. А если что-то надо провести через границу - тут оплата по-двойному тарифу», - отметил Виктор.

Виктор снимает комнату в двухкомнатной квартире и копит на первоначальный взнос для ипотеки. Машины у него нет, а проезд к месту работы и домой ему частично компенсируют.

Примерные траты Виктора (в месяц):

На аренду комнаты - 18 000 рублей

На продукты, мелочи для дома, бытовую химию - от 15 000 до 17 000 рублей

На отдых и развлечения (кино/бары/сауна/фастфуд) - от 5 000 до 7 000 рублей

На телефон/интернет - 2 000 рублей

На проезд - 1 500 рублей

На услуги парикмахера - 600 рублей