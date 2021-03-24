ЦБ сообщил о резком падении спроса на наличную валюту

Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в январе упал на 69% в сравнении с декабрем 2020 года, составив 0,7 миллиарда в долларовом эквиваленте, пишет «Прайм» со ссылкой на материалы Банка России

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«В январе 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 69% и составил 0,7 миллиарда долларов. Чистый спрос на доллары снизился на 74%, на европейскую валюту — на 49%», – заявил регулятор.

Вместе с этим объем покупки гражданами наличной валюты в банках по сравнению с декабрем сократился на 57%, составив 1 миллиард долларов. Американской валюты было куплено на 59% меньше, чем месяцем раньше, европейской валюты — на 47%. С валютных счетов физлицами было снято 1,5 миллиарда долларов. Данный показатель на 54% меньше того, что был месяцем ранее.

Банкам продали 0,6 миллиарда долларов наличной иностранной валюты, что на 30% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов упали на 28%, евро — на 34%. Физические лица зачислили на валютные счета 1,1 миллиарда долларов наличной иностранной валюты. Это на 50% меньше, чем в предыдущем месяце.

Банк России пришел к выводу, что в текущих условиях уполномоченными банками был значительно сокращен ввоз и вывоз наличной иностранной валюты. Они ввезли ее в объеме 1,7 миллиарда долларов (это на 36% меньше, чем в прошлом месяце). Ввоз долларов уменьшился на 37%, евро – на 26%. Объем наличной иностранной валюты, которая была вывезена из страны банками, сократился на 37%, составив 0,4 миллиарда долларов в эквиваленте.