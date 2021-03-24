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Летний отдых в Турции подорожает

Вероника Полынина
52 минуты назад
Летний отдых в Турции может подорожать на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
«Летом, конечно, цены могут подрасти. Мы предполагаем, что в пределах 10-15%, не больше», - заявила Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Она отметила, что рост цен на путевки будет зависеть от спроса. Если спрос будет не очень высоким, цены повышаться не будут. На данный момент туры в Турцию продаются менее активно, чем в Краснодарский край.
По словам исполнительного директора АТОР, сейчас у туроператоров действуют специальные предложения на ранее бронирование, скидки могут доходить до 30%.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты посоветовали россиянам, собирающимся в поездку на турецкое побережье, поторопиться с оплатой путевки, чтобы успеть воспользоваться дешевой турецкой валютой.
Личный счет,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,Радиостанция "Говорит Москва",
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