Летний отдых в Турции подорожает

«Летом, конечно, цены могут подрасти. Мы предполагаем, что в пределах 10-15%, не больше», - заявила Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Она отметила, что рост цен на путевки будет зависеть от спроса. Если спрос будет не очень высоким, цены повышаться не будут. На данный момент туры в Турцию продаются менее активно, чем в Краснодарский край.
По словам исполнительного директора АТОР, сейчас у туроператоров действуют специальные предложения на ранее бронирование, скидки могут доходить до 30%.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты посоветовали россиянам, собирающимся в поездку на турецкое побережье, поторопиться с оплатой путевки, чтобы успеть воспользоваться дешевой турецкой валютой.