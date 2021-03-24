Генпрокуратура проверит ЖКХ по стране

Например, в Татарстане, Алтайском и Краснодарском краях, Омской, Томской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах сбытовые компании включали в тариф на воду выплаты топ-менеджменту, обслуживание автомобилей и дорогостоящую аренду офисов. Например, в результате вмешательства прокуратуры Севастополя из тарифа для водоснабжающей организации на 2021 год исключены необоснованные расходы на ремонт транспорта в размере 10 млн рублей. В Ульяновской области из тарифов на услуги 4 водоснабжающих организаций в этом году прокуроры исключили завышенные расходы на 2,5 млн рублей, которые были заложены на амортизацию основных средств, электроэнергию и даже уплату налогов. В Нижегородской области суд приговорил к штрафу за нарушение порядка ценообразования директора ООО, которое занималось водоснабжением. Эта фирма поставляла жителям города Выкса холодную воду по ценам, которые сама и установила. По требованию прокуратуры
незаконная деятельность общества прекращена, организована поставка питьевой воды силами другой водоснабжающей организации уже по утвержденным тарифам.