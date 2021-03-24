Генпрокуратура проверит ЖКХ по стране

По поручению Генпрокурора Игоря Краснова по всей стране прошли проверки тарифов на горячее и холодное водоснабжение для населения, включая подогрев воды.

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Речь идет, в частности, об особенностях установления цен на горячее водоснабжение, к которым относится использование двухкомпонентных тарифов - когда считается цена холодной воды и энергии, необходимой для ее подогрева. А также однокомпонентных - в тариф входит стоимость только горячей воды без разделения ее на отдельные ресурсы. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Генпрокуратуре двойных тарифов, когда людей бы заставляли платить и за саму горячую воду, и отдельно за подогрев холодной, прокуроры не обнаружили. Зато выявили много других незаконных "дополнений" к тарифам и платежам за воду.

Например, в Татарстане, Алтайском и Краснодарском краях, Омской, Томской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах сбытовые компании включали в тариф на воду выплаты топ-менеджменту, обслуживание автомобилей и дорогостоящую аренду офисов. Например, в результате вмешательства прокуратуры Севастополя из тарифа для водоснабжающей организации на 2021 год исключены необоснованные расходы на ремонт транспорта в размере 10 млн рублей. В Ульяновской области из тарифов на услуги 4 водоснабжающих организаций в этом году прокуроры исключили завышенные расходы на 2,5 млн рублей, которые были заложены на амортизацию основных средств, электроэнергию и даже уплату налогов. В Нижегородской области суд приговорил к штрафу за нарушение порядка ценообразования директора ООО, которое занималось водоснабжением. Эта фирма поставляла жителям города Выкса холодную воду по ценам, которые сама и установила. По требованию прокуратуры незаконная деятельность общества прекращена, организована поставка питьевой воды силами другой водоснабжающей организации уже по утвержденным тарифам.

По данным Генпрокуратуры, в ряде регионов - Якутии, Волгоградской и Оренбургской областях тарифные решения принимались вопреки установленному порядку, в том числе с превышением полномочий. Так, в Волгоградской области по протестам прокуроров в феврале 2020 года отменены принятые муниципалитетами правовые акты об утверждении тарифов на водоснабжение, в то время как эти функции возложены на комитет тарифного регулирования области.

Сейчас прокуроры на местах продолжают проверки тарифного регулирования, которые планируется завершить в апреле. Кстати, на прошедшей коллегии надзорного ведомства Игорь Краснов сообщил, что в прошлом году прокуроры выявили 344 тысяч нарушений в сфере ЖКХ. Большинство из них касались неподготовленности объектов ЖКХ к отопительному сезону, необоснованного увеличения цен на коммунальные услуги и низкого качества их предоставления.

Сбытовые компании включали в тариф на воду для граждан выплаты топ-менеджерам и аренду офисов