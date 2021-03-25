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ЦБ предложил изменить УК из-за телефонных мошенников

Лера Букина
25 минут назад
Банк России предложил внести дополнения в Уголовный кодекс, чтобы мошенники не смогли избежать суда, сообщает РИА Новости.
ЦБ предложил изменить УК из-за телефонных мошенников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Речь идет о случаях обмана банковских клиентов с помощью социальной инженерии. Количество подобных инцидентов в 2020 году увеличилось практически в два раза (на 88%) в сравнении с 2019 годом.
В настоящее время такие преступления могут квалифицироваться по разным статьям Уголовного кодекса, что затрудняет доведение дела до судебного решения. Как считают в ЦБ, решить проблему можно будет тогда, когда данные действия будут подпадать под часть 6 статьи 159 (Мошенничество). Максимальным наказанием по ней является лишение свободы сроком на 6 лет.
Эксперты сходятся во мнении, что Уголовный кодекс не требует дополнений. Он содержит все статьи, по которым можно квалифицировать то или иное действие злоумышленников, считает директор Центра финансовой культуры Елена Феоктистова. Юристы соглашаются со специалистом.
«Все другие формы хищений, совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием, квалифицируются по общей норме — статье 159 УК, поэтому отдельно изменять часть шестую, устанавливающую квалифицированный признак к части пятой, нецелесообразно», — говорит адвокат, руководитель уголовной практики «BMS Law Firm» Александр Иноядов.
Проблема заключается в том, что у следственных органов недостаточно опыта и навыков в расследовании таких преступлений, говорит партнер Адвокатского бюро Москвы «Щеглов и партнеры», адвокат Муса Абдурахманов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что мошенники стали повторно звонить банковским клиентам.
Личный счет,Экономика,Елена Феоктистова,Центральный банк России,РИА Новости,
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