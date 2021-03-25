ЦБ предложил изменить УК из-за телефонных мошенников

Банк России предложил внести дополнения в Уголовный кодекс, чтобы мошенники не смогли избежать суда, сообщает РИА Новости.

Речь идет о случаях обмана банковских клиентов с помощью социальной инженерии. Количество подобных инцидентов в 2020 году увеличилось практически в два раза (на 88%) в сравнении с 2019 годом.

В настоящее время такие преступления могут квалифицироваться по разным статьям Уголовного кодекса, что затрудняет доведение дела до судебного решения. Как считают в ЦБ, решить проблему можно будет тогда, когда данные действия будут подпадать под часть 6 статьи 159 (Мошенничество). Максимальным наказанием по ней является лишение свободы сроком на 6 лет.

Эксперты сходятся во мнении, что Уголовный кодекс не требует дополнений. Он содержит все статьи, по которым можно квалифицировать то или иное действие злоумышленников, считает директор Центра финансовой культуры Елена Феоктистова . Юристы соглашаются со специалистом.

«Все другие формы хищений, совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием, квалифицируются по общей норме — статье 159 УК, поэтому отдельно изменять часть шестую, устанавливающую квалифицированный признак к части пятой, нецелесообразно», — говорит адвокат, руководитель уголовной практики «BMS Law Firm» Александр Иноядов.

Проблема заключается в том, что у следственных органов недостаточно опыта и навыков в расследовании таких преступлений, говорит партнер Адвокатского бюро Москвы «Щеглов и партнеры», адвокат Муса Абдурахманов.