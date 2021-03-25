ФНС напомнила сроки подачи декларации о доходах за 2020 год

"До 30 апреля 2021 года необходимо представить декларацию о доходах, полученных в 2020 году. Сделать это можно в налоговой инспекции по месту своего учета или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. Заполнить декларацию также можно онлайн в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, где большая часть данных уже предзаполнена, или использовать программу "Декларация", которая автоматически формирует нужные листы формы 3-НДФЛ", — говорится в сообщении.
"Сдать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица", — добавляет ФНС.