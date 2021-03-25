ФНС напомнила сроки подачи декларации о доходах за 2020 год

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников, напоминает налоговая.