Россияне начали скупать товары для путешествий

Россияне в марте начали активно готовиться к отпуску. Спрос на чемоданы вырос в 4,8 раза по сравнению с февралем. Об этом пишет
Прайм» со ссылкой на данные исследования «СберМаркета».
«В марте спрос на чемоданы вырос в 4,8 раза по сравнению с февралем 2021 года. Продажи сумок-переносок для животных допустимых размеров выросли незначительно — в 1,1 раза», — говорится в сообщении.
Кроме того, граждане России стали чаще приобретать дорожные наборы с зубной щеткой, пастой и футляром для щетки. В марте продажи данных товаров выросли в 3,1 раза. Что касается спроса на наборы баночек для шампуня, геля для душа и других принадлежностей, то он сохранился на февральском уровне.
Отмечается, что средняя цена чемодана средних размеров, дорожного гигиенического набора и комплекта баночек для путешествий достигает 3,364 тысячи рублей. Сумка-переноска для животных в среднем обойдется в 880 рублей.
Рост продаж товаров на путешествия может быть связан с поэтапным открытием границ и доступным кешбэком за туры по России, отметили в пресс-службе «СберМаркета».
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