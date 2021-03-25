Россияне начали скупать товары для путешествий

Кроме того, граждане России стали чаще приобретать дорожные наборы с зубной щеткой, пастой и футляром для щетки. В марте продажи данных товаров выросли в 3,1 раза. Что касается спроса на наборы баночек для шампуня, геля для душа и других принадлежностей, то он сохранился на февральском уровне.