Транспорт и логистика стали самой высокооплачиваемой отраслью

Наиболее высокооплачиваемой отраслью в России среди групп массовых профессий стали транспорт и логистика, пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Авито Работы». Специалисты произвели мониторинг рынка труда в стране с 1 января по 15 марта.

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В транспортно-логистической сфере медианная зарплата – 54 тысячи рублей. Данный показатель на 8% больше того, что был по итогам 2020 года.

В топ самых высокооплачиваемых сфер по итогам неполных трех месяцев 2021 года были включены вакансии в строительстве (50 тысяч рублей) и автомобильном бизнесе (45 тысяч рублей).

Соискателям доступны предложения и с большим вознаграждением. Так, в московской компании водителям такси предлагается зарплата в размере 122 тысяч рублей.

Дальнобойщики в Казани могут рассчитывать на 120 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге водителям-экспедиторам могут платить 98 тысяч рублей.

Что касается автомобильного бизнеса, то там большим спросом пользуются сварщики и автослесари, которые могут рассчитывать на зарплату в 95 тысяч рублей и в 90 тысяч рублей соответственно.

В строительстве российские работодатели могут платить сборщикам мебели зарплату в размере 100 тысяч рублей, монтажникам — 180 тысяч рублей.

Кроме того, аналитики выяснили, что к марту 2021 года медианная зарплата по многим группам профессий начала расти.