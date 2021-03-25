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Транспорт и логистика стали самой высокооплачиваемой отраслью

Лера Букина
43 минуты назад
Наиболее высокооплачиваемой отраслью в России среди групп массовых профессий стали транспорт и логистика, пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Авито Работы». Специалисты произвели мониторинг рынка труда в стране с 1 января по 15 марта.
Транспорт и логистика стали самой высокооплачиваемой отраслью
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В транспортно-логистической сфере медианная зарплата – 54 тысячи рублей. Данный показатель на 8% больше того, что был по итогам 2020 года.
В топ самых высокооплачиваемых сфер по итогам неполных трех месяцев 2021 года были включены вакансии в строительстве (50 тысяч рублей) и автомобильном бизнесе (45 тысяч рублей).
Соискателям доступны предложения и с большим вознаграждением. Так, в московской компании водителям такси предлагается зарплата в размере 122 тысяч рублей.
Дальнобойщики в Казани могут рассчитывать на 120 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге водителям-экспедиторам могут платить 98 тысяч рублей.
Что касается автомобильного бизнеса, то там большим спросом пользуются сварщики и автослесари, которые могут рассчитывать на зарплату в 95 тысяч рублей и в 90 тысяч рублей соответственно.
В строительстве российские работодатели могут платить сборщикам мебели зарплату в размере 100 тысяч рублей, монтажникам — 180 тысяч рублей.
Кроме того, аналитики выяснили, что к марту 2021 года медианная зарплата по многим группам профессий начала расти.
Ранее «Рамблер» сообщал, что реальные зарплаты россиян в январе упали на 28,9%.
Личный счет,газета "Известия",
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