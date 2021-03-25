В чужом кармане: сколько зарабатывает косметолог

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

35-летняя Жанна Н. - врач-косметолог одной из московских клиник. У Жанны высшее медицинское образование, она планировала пойти по стопам мамы и стать педиатром, но сама мама настояла на более прибыльном варианте - эстетической медицине.

«Работаю в последней клинике уже два года, не так давно начала частный прием. Когда устраивалась в клинику, мне обрисовали зарплату от 50 000 до 200 000 рублей, получать такие деньги реально, можно даже больше, если ты живчик», - рассказывает Жанна.

Чтобы устроиться в клинику, необходимо высшее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», сертификат по специальностям «Дерматология» или «Терапевтическая косметология», опыт работы в должности врача-косметолога (в клинике Жанны требуется не менее полугода).

Жанна подчеркнула, что в клинику с хорошей репутацией не удастся попасть, если хотя бы одно из требований не соблюдено.

«Это и вышка, и два года ординатуры по дерматологии, 576 часов по косметологии, курсы по лазерным технологиям, контурной пластике, мезотерапии и так далее. Потом, думаешь получил сертификат по косметологии и все? Нет, все сертификаты нужно подтверждать раз в пять лет и платить за это из своего кармана», - отметила она.

В обязанности Жанны входит проведение чисток лица, массажей, косметические уходы, аппаратная косметология, инъецирование (контурная пластика), плазмотерапия, ведение медицинских карт.

В клинике Жанны (как и почти в каждой клинике, по ее словам) нет фиксированного оклада: зарплата состоит из процентов с процедур. Социальных гарантий в таких клиниках тоже часто нет, поэтому если заболеешь или уедешь в отпуск - потеряешь деньги.

«Выходных у меня почти нет, количество часов ненормированное. Я сама для себя так решила, нужно покупать новую машину, копить на квартиру. Стараюсь, чтобы меньше 180 000 рублей в месяц у меня не выходило», - отметила наша героиня.

Условиями работы Жанна довольна - в клинике ухаживают за техникой, постоянно ее обновляют, есть утилизаторы игл и медсестры, которые помогают и наводят порядок.

До этого Жанне довелось работать в клинике, где одноразовые простыни переходили от одной клиентки к другой.

Для частного приема Жанна арендует кабинет, там она проводит менее сложные процедуры, чем в клинике. Приобрести аппаратуру ей помог молодой человек, он же помогает с покупкой расходников. Работу на дому Жанна называет опасной и безответственной, даже если это делает настоящий медик со всеми дипломами.

«Если будет серьезная аллергическая реакция, если будет ишемия, что они будут делать? Вызывать скорую к себе домой и объяснять, как и почему такое случилось? Дома максимум можно делать татуаж бровей, там рисков нет», - говорит она.

Сейчас у Жанны нет проблемных клиентов, большинство из них - старички, с которыми работать комфортно. Раньше она сталкивалась со сложными пациентами - некоторые просили исправить неисправимое или перебарщивали с филерами, встречались и бывшие заключенные, которые приходили на удаление татуировок и начинали угрожать, если результат не устраивал.

Жанна считает, что для усидчивого, трудолюбивого и небрезгливого человека эта профессия может оказаться настоящей золотой жилой. Тем, кто не хочет тратить много времени на высшее медицинское образование, она посоветовала выучиться на технолога-эстетиста.

«Сейчас требовательные клиентки ходят только к косметологам с высшим образованием. Среднее не так ценится, но лучше, чем вообще ничего. С ним можно научиться эпиляции делать, татуаж, пирсинг, брови, ресницы, маникюры, обертывания. Остальное оставьте, пожалуйста, людям с высшим образованием», - заключила Жанна.

Сейчас Жанна живет с пятилетней дочерью и молодым человеком в его квартире. По ее словам, за квартиру ей платить не приходится, продукты в основном покупает молодой человек, он же взял на себя расходы по обслуживанию ее машины.

Примерные траты Жанны (в месяц):

На аренду кабинета - 40 000 рублей

На расходные материалы - от 15 000 до 20 000 рублей

На продукты - не более 10 000 рублей

На кружки дочери - 10 000 рублей

На отдых и развлечения с дочерью - 7 000 рублей

На салон красоты - 5 000 рублей

На телефон/интернет - 2 500 рублей