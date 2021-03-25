В пандемию россияне стали покупать меньше жвачки

По итогам 2020 года продажи жевательной резинки в рознице сократились на 15% в натуральном выражении и на 13% — в денежном. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты аудита розничной торговли, который проводит Nielsen IQ.

Так, данная категория кондитерских изделий стала наиболее пострадавшей от пандемии и связанных с ней изменений привычек граждан.

Согласно исследованию, ситуация со стагнацией спроса на жвачку началась еще до того, как начала распространяться коронавирусная инфекция. Так, в 2018 году, когда в России проходил Чемпионат мира по футболу, продажи жвачки выросли в сравнении с предыдущим годом на 6% в натуральном выражении и на 4% в денежном. По итогам 2019 года продажи сократились на 0,4 и на 1,4% соответственно.

Весной 2020 года было зафиксировано резкое падение продаж жвачек. В апреле и мае 2020 года продажи жевательной резинки сократились на 30,8% в натуральном выражении к такому же периоду 2019 года. После снятия ограничений спрос стал восстанавливаться, однако не достиг допандемийного уровня. В июне-декабре 2020 года продажи упали в сравнении с тем же периодом предыдущего года на 14,8%.

Жевательная резинка попадает в категорию импульсивных покупок, которые потребители в магазине в большинстве случаев кладут в корзину «на автопилоте» или с целью порадовать себя, отмечает директор по работе с ретейлерами российского офиса Nielsen IQ Константин Локтев.

После периода самоизоляции граждане перестали совершать импульсивные покупки в связи с переходом на домашнее потребление и отсутствием самих ситуаций, когда данные продукты потребляются, поясняют в Nielsen IQ.