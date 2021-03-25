Количество выданных микрозаймов выросло на 15,5%

Число выданных микрозаймов в феврале 2021 года увеличилось в России на 15,5% по отношению к аналогичному периоду 2020 года, составив 1,79 миллиона единиц, заявили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

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Вместе с этим в сравнении с январем в феврале 2021 года число выданных микрозаймов, наоборот, немного уменьшилось — на 6,5%.

«Начиная с осени прошлого года, число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели. Во многом этот рост связан с увеличением в последнее время доли онлайн заявок в сегменте микрозаймов. Так, в начале 2021 года она составляла около 70%. Вместе с тем, в феврале по сравнению с январем текущего года было отмечено некоторое снижение выдачи займов «до зарплаты», - указал генеральный директор НБКИ Александр Викулин

Но, по его словам, еще рано говорить о какой-либо тенденции.

Отмечается, что в феврале самое большое число займов МФО в регионах было выдано в Москве (89,6 тысячи единиц), Московской области (80,2 тысячи единиц), Краснодарском крае (70,7 тысячи единиц), а также в Свердловской области (65,9 тысячи единиц) и Республике Башкортостан (62,7 тысячи единиц).

Наиболее значительную динамику увеличения количества выданных займов в феврале 2021 года в сравнении с таким же периодом предыдущего года показали Ставропольский край (+47,1%), Республика Саха (Якутия)(+36,9%), Московская область (+36,6%), Москва (+31,5%), а также Ханты-Мансийский АО (+27,8%).

Вместе с этим в некоторых регионах из топ-30 в феврале 2021 года было обнаружено падение числа выданных микрозаймов, в частности, в Архангельской (-13,8%) и Белгородской (-11,7%) областях.