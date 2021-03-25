Россиян оповестили о новом росте цен

Экономист Виталий Калугин считает, что из-за роста цен на бензин в России могут подорожать товары первой необходимости. Об этом сообщает «Ура.ру».

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Как писал «Рамблер», ранее в Независимом топливном союзе (НТС) заявили, что до конца 2021 года розничные цены на бензин могут подскочить на 14 процентов.

В союзе предложили ввести дополнительные фискальные стимулы, которые подогреют производство нефтепродуктов и повысят привлекательность внутренних поставок. Речь может идти о снижении акцизов на бензин и дизель.

По мнению Калугина, из-за подорожавшего топлива начнут расти цены на товары, «удельная стоимость которых невелика».

«Потому что с покупкой телевизора можно повременить, а хлеб с молоком хочется всегда», - подчеркнул он.