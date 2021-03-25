Россиян оповестили о новом росте цен

Экономист Виталий Калугин считает, что из-за роста цен на бензин в России могут подорожать товары первой необходимости. Об этом сообщает
«Ура.ру».
Как писал «Рамблер», ранее в Независимом топливном союзе (НТС) заявили, что до конца 2021 года розничные цены на бензин могут подскочить на 14 процентов.
В союзе предложили ввести дополнительные фискальные стимулы, которые подогреют производство нефтепродуктов и повысят привлекательность внутренних поставок. Речь может идти о снижении акцизов на бензин и дизель.
По мнению Калугина, из-за подорожавшего топлива начнут расти цены на товары, «удельная стоимость которых невелика».
«Потому что с покупкой телевизора можно повременить, а хлеб с молоком хочется всегда», - подчеркнул он.
Экономист Игорь Николаев
добавил, что из-за бензина подорожает «абсолютно все», так как транспортные издержки есть в стоимости любого товара.