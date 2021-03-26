Путин утвердил новую ежемесячную выплату для части россиян

Оборона Севастополя в ходе Великой Отечественной войны началась 30 октября 1941 года. Она продолжалась до 4 июля 1942 года. В декабре Путин решил присвоить жителям
Севастополя, находившимся в осаждении в годы ВОВ, статус ветеранов. Благодаря этому они получили от государства меры соцподдержки — выплаты, обеспечение жильем, компенсацию расходов на ЖКХ, путевки в санатории и лекарства. На выполнение норм в 2020 году потребовалось выделить около 84,6 миллиона рублей. К 2023 году сумма должна возрасти уже до 230,9 миллиона рублей.