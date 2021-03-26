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Путин утвердил новую ежемесячную выплату для части россиян

Ura.Ruиещё 1
1 час назад
Жители осажденного Севастополя будут получать ежемесячную выплату в размере 500 рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин утвердил новую ежемесячную выплату для части россиян
Фото: ТАССТАСС
«Установить, что с 1 октября 2020 года лицам, награжденным знаком „Житель осажденного Севастополя“, выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 рублей», — говорится в документе.
Указ включает эту категорию граждан в число получателей ежемесячной выплаты к 60-летию Победы. В ближайшее время правительство должно обеспечить финансирование расходов и установить порядок выплат.
Оборона Севастополя в ходе Великой Отечественной войны началась 30 октября 1941 года. Она продолжалась до 4 июля 1942 года. В декабре Путин решил присвоить жителям Севастополя, находившимся в осаждении в годы ВОВ, статус ветеранов. Благодаря этому они получили от государства меры соцподдержки — выплаты, обеспечение жильем, компенсацию расходов на ЖКХ, путевки в санатории и лекарства. На выполнение норм в 2020 году потребовалось выделить около 84,6 миллиона рублей. К 2023 году сумма должна возрасти уже до 230,9 миллиона рублей.
Личный счет,Владимир Путин,
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