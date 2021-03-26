Курс доллара: названы курсы на лето

Специалист по финансам и инвестициям Олег Шибанов считает, что к лету 2021 года курс доллара составит минимум 65 и максимум 85 рублей. Об этом сообщает НСН.

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Шибанов напомнил, что на рубль негативно влияет неисчезающая санкционная угроза. Кроме того, ослабила российскую валюту подешевевшая нефть.

По словам эксперта, на фоне последних заявлений президента США Джо Байдена иностранные инвесторы начали активнее распродавать российский госдолг. Это нанесло серьезный удар по рублю.

По мнению Шибанова, в ближайшие месяцы судьба нацвалюты будет зависеть от нефтяных цен. Если нефть зафиксируется на нынешнем уровне, рубль будет более стабилен, чем, к примеру, турецкая лира. Если же нефть продолжит падение, обвалится и рубль.

Эксперт обратил внимание, что ранее нефть Brent снова поднялась до уровня выше 60 долларов за бочку.

Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи 25 марта курс доллара падал на 41,75 копейки, до 76,16 рубля. Евро терял 52,25 копейки и стоил 89,9 рубля.