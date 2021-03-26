Президент России Владимир Путин предложил запретить взыскивать долги с минимального дохода граждан в рамках исполнительных производств, сообщает официальный сайт Кремля.

По итогам встречи с лидерами думских фракций глава государства рекомендовал Госдуме подготовить совместно с правительством РФ проекты федеральных законов по защите от списания денег со счетов россиян. Документ должен быть принят весеннюю сессию.

Также Путин поручил рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке родителей-одиночек, в том числе в случае невыплаты вторым родителем алиментов. Срок исполнения поручения установлен до 15 мая 2021 года.

До этого же срока Госдума и губернаторы должны проработать вопрос об увеличении количества квартир для детей-сирот и при необходимости представить предложения по изменениям в законодательство.