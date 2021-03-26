Также Путин поручил рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке родителей-одиночек, в том числе в случае невыплаты вторым родителем алиментов. Срок исполнения поручения установлен до 15 мая 2021 года.
Кроме того, президент рекомендовал подготовить и принять проекты законов, предусматривающих развитие электронных форм предоставления услуг в сфере занятости населения, закрепление на федеральном уровне полномочий по утверждению стандартов работы органов и государственных учреждений службы занятости населения регионов, а также ведение мониторинга соблюдения таких стандартов.