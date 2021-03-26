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Путин предложил запретить взыскивать долги с минимального дохода граждан

BFM.RUиещё 6
2 часа назад
Президент России Владимир Путин предложил запретить взыскивать долги с минимального дохода граждан в рамках исполнительных производств, сообщает официальный сайт Кремля.
По итогам встречи с лидерами думских фракций глава государства рекомендовал Госдуме подготовить совместно с правительством РФ проекты федеральных законов по защите от списания денег со счетов россиян. Документ должен быть принят весеннюю сессию.
Также Путин поручил рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке родителей-одиночек, в том числе в случае невыплаты вторым родителем алиментов. Срок исполнения поручения установлен до 15 мая 2021 года.
До этого же срока Госдума и губернаторы должны проработать вопрос об увеличении количества квартир для детей-сирот и при необходимости представить предложения по изменениям в законодательство.
Кроме того, президент рекомендовал подготовить и принять проекты законов, предусматривающих развитие электронных форм предоставления услуг в сфере занятости населения, закрепление на федеральном уровне полномочий по утверждению стандартов работы органов и государственных учреждений службы занятости населения регионов, а также ведение мониторинга соблюдения таких стандартов.
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